В 14 регионах России в 2024 году внедрят цифровой медицинский профиль пациента

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин рассказал, что в этом году в 14 пилотных субъектах начинаются апробация и внедрение цифрового медицинского профиля.

В настоящее время в собственной информационной системе ФФОМС — ГИС ОМС — содержится информация о 146 млн человек, застрахованных в ОМС, рассказал он в интервью «Российской газете».

В этом году к информационной системе присоединятся Марий Эл, Кабардино-Балкария, Вологодская, Рязанская, Иркутская области, Удмуртия, Карелия, Республика Алтай и ряд других регионов.

«Информационные процессы перемещаются на единую технологическую площадку, что позволит повысить эффективность учёта данных, качество и доступность медицинской помощи», — добавил Баланин.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что столица предоставила регионам возможность безвозмездного доступа к своим медицинским ИИ-сервисам в рамках поручения президента России Владимира Путина.