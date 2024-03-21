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«Известия»: задержан директор департамента СКФО Минэкономразвития Храновский

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского.
«Известия»: задержан директор департамента СКФО Минэкономразвития Храновский
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Храновский занимал эту должность с 2021 года.

Причины задержания не уточняются.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова

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