«Известия»: задержан директор департамента СКФО Минэкономразвития Храновский
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского.
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Храновский занимал эту должность с 2021 года.
Причины задержания не уточняются.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.
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