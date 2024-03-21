«Известия»: задержан директор департамента СКФО Минэкономразвития Храновский

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Храновский занимал эту должность с 2021 года.

Причины задержания не уточняются.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.