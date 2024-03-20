Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.
«Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан», — сказал Нешумов.
Подробности и причины задержания в сообщении не указываются.
В декабре сообщалось, что в Челябинской области мэр Троицка подозревается в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой фирмы.