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Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали

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В Новосибирской области задержали министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова. 
Министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области задержали
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергея Нешумова.

«Да, я могу вам подтвердить. Это так. Он задержан», — сказал Нешумов.

Подробности и причины задержания в сообщении не указываются. 

В декабре сообщалось, что в Челябинской области мэр Троицка подозревается в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой фирмы.

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