Мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки в виде беговой дорожки

В Челябинской области мэр Троицка подозревается в получении взятки в виде беговой дорожки от директора коммерческой организации.

По данным регионального СУ СК, стоимость дорожки оценивается в 126 тыс. рублей.

Взятка была получена в период с марта по апрель 2020 года. Взамен мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, а также помочь в согласовании и подписании документации во время строительства.

Подозреваемый задержан и допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее суд в Удмуртии отправил под домашний арест бывшего заместителя министра здравоохранения региона по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтрактов.