В России создали диагностический комплекс для мониторинга показателей животных

В России создали ветеринарный диагностический комплекс, благодаря которому можно отследить жизненно важные показатели своего питомца на дому. Отмечается, что такое решение минимизирует стресс животного и разгрузит медицинский персонал. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

«После хирургических вмешательств и во время болезней животные часто нуждаются в постоянном мониторинге жизненно важных показателей и параметров здоровья, которые искажаются под воздействием стрессового состояния животного, попавшего в незнакомую обстановку», — рассказал лидер проекта Артём Айсуаков.

Помимо этого, по словам эксперта, немногие ветеринарные клиники имеют свободный персонал для индивидуального отслеживания каждого питомца.

«Наше решение позволяет перенести мониторинг питомца из стационара в домашние условия, что способствует как разгрузке персонала в клинике, так и минимизации стресса у животного», — подчеркнул собеседник RT.

Он отметил, что система представляет собой шлейку, оснащённую датчиками для фиксирования параметров, настольное приложение для ветеринаров, позволяющее отслеживать состояние всех питомцев, и мобильное приложение для хозяев, предназначенное для экстренного реагирования на критическое состояние животного.

Диагностический комплекс включает анализ показателей пульса, дыхания, температуры, электрокардиограммы и других данных для непрерывного контроля за состоянием животного.

Также, по словам специалистов, разработка будет легко интегрироваться в существующие информационные системы ветеринарных клиник, что облегчит процессы обмена данными и повысит эффективность работы.

На данный момент команда активно ищет инвесторов и поставщиков необходимых компонентов для выхода системы на рынок.

Проект принял участие в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)».

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