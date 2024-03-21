RT в Telegram
Подпишись

На заводе «Микрон» запустили новую линию по выпуску микросхем

Короткая ссылка
Первую сборочную линию по выпуску микросхем в пластиковом корпусе запустили на московском заводе по производству микроэлектроники «Микрон». Об этом сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.
На заводе «Микрон» запустили новую линию по выпуску микросхем
  • Gettyimages.ru

По его словам, производство осуществляется в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования.

«Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, независящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий», — сообщается на сайте «Микрона».

Ранее сообщалось о московском НИИ, который разработал чипы для карт платёжной системы МИР и транспортной карты «Тройка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить