На заводе «Микрон» запустили новую линию по выпуску микросхем

Первую сборочную линию по выпуску микросхем в пластиковом корпусе запустили на московском заводе по производству микроэлектроники «Микрон». Об этом сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

По его словам, производство осуществляется в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования.

«Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, независящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий», — сообщается на сайте «Микрона».

Ранее сообщалось о московском НИИ, который разработал чипы для карт платёжной системы МИР и транспортной карты «Тройка».