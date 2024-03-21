На заводе «Микрон» запустили новую линию по выпуску микросхем
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По его словам, производство осуществляется в формате полного цикла: от изготовления кристаллов интегральных схем до корпусирования.
«Благодаря этому российские производители электроники получат стабильные поставки чипов, независящие от импорта, и смогут повысить локализацию своих изделий», — сообщается на сайте «Микрона».
Ранее сообщалось о московском НИИ, который разработал чипы для карт платёжной системы МИР и транспортной карты «Тройка».