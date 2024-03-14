Московский НИИ разработал чипы для карт МИР и «Тройка»

В Москве чипы Научно-исследовательского института молекулярной электроники использовали при производстве карты платёжной системы МИР и транспортной карты «Тройка».

НИИ является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2015 года, информирует телеканал «360».

Со слов министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за это время компания создала 673 рабочих места, а также инвестировала в развитие производства и новые разработки 422 млн рублей.

«Объём выручки с 2015 года составил около 17,3 млрд рублей», — добавил он.

Продукция института используется в оборонной и космической отраслях, а также в банковской сфере.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.