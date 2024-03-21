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В ходе проверки СК на складе OZON в Москве обнаружены нелегальные мигранты

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Следственный комитет России совместно с сотрудниками МВД выявил 39 нарушений пребывания в России иностранных граждан, которые незаконно работали на крупном складе OZON в Москве. Результаты получены в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», сообщают представители СК.
В ходе проверки СК на складе OZON в Москве обнаружены нелегальные мигранты
  • РИА Новости

«В ходе проведённых мероприятий выявлено более 39 нарушений правил пребывания в Российской Федерации иностранными гражданами, незаконно осуществлявшими трудовую деятельность на крупном складе OZON в районе Коньково ЮВАО города Москвы и нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в России», — сообщили в СК.

Двоих иностранцев выдворили из страны, более 20 новых граждан России поставлены на воинский учёт, один из них заключил контракт с МО России.

Ранее RT сообщал, что Минтруд России предлагает ужесточить требования к набору трудовых мигрантов

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