RT в Telegram
Подпишись

Минтруд России предлагает ужесточить требования к набору трудовых мигрантов

Короткая ссылка
Министерство труда России подготовило законопроект, который предлагает ужесточить требования к иностранным трудовым мигрантам.
Минтруд России предлагает ужесточить требования к набору трудовых мигрантов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, новые требования предусматривают введение особого документа, подтверждающего право мигранта на временную трудовую деятельность в России.

«На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста», — указали в ведомстве.

Уточняется, что это подразумевает, что мигрант обязан будет работать только по заданному профилю и исключит для иностранного работника возможность сменить род деятельности по своему желанию.

«Такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например в строительной компании, которая понесла расходы на его наём, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу», — подчеркнули в Минтруде.

В министерстве подчеркнули, что пытающихся самовольно сменить вид деятельности будут депортировать.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить