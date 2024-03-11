Минтруд России предлагает ужесточить требования к набору трудовых мигрантов

Министерство труда России подготовило законопроект, который предлагает ужесточить требования к иностранным трудовым мигрантам.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, новые требования предусматривают введение особого документа, подтверждающего право мигранта на временную трудовую деятельность в России.

«На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста», — указали в ведомстве.

Уточняется, что это подразумевает, что мигрант обязан будет работать только по заданному профилю и исключит для иностранного работника возможность сменить род деятельности по своему желанию.

«Такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например в строительной компании, которая понесла расходы на его наём, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу», — подчеркнули в Минтруде.

В министерстве подчеркнули, что пытающихся самовольно сменить вид деятельности будут депортировать.

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