Собянин рассказал о развитии среднего профессионального образования в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В основе изменений лежат два базовых принципа: актуальность и востребованность — в разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации; практикоориентированность — практические занятия начинаются с первого курса и проходят с опытными наставниками», — заявил Собянин.
По его словам, до конца 2024 года модернизируют более 230 и создадут около 90 новых мастерских и лабораторий колледжей. Их оснастят техникой, используемой на предприятиях.
Также в нынешнем году более 1 тыс. педагогов пройдут стажировки на предприятиях столицы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2024 году участниками акции «День без турникетов» станут компании высокотехнологичной направленности.