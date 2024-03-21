Собянин рассказал о развитии среднего профессионального образования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии среднего профессионального образования в столице.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В основе изменений лежат два базовых принципа: актуальность и востребованность — в разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации; практикоориентированность — практические занятия начинаются с первого курса и проходят с опытными наставниками», — заявил Собянин.

По его словам, до конца 2024 года модернизируют более 230 и создадут около 90 новых мастерских и лабораторий колледжей. Их оснастят техникой, используемой на предприятиях.

Также в нынешнем году более 1 тыс. педагогов пройдут стажировки на предприятиях столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2024 году участниками акции «День без турникетов» станут компании высокотехнологичной направленности.