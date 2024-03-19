В Москве пройдёт четыре акции «День без турникетов» в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году участниками акции «День без турникетов» станут компании высокотехнологичной направленности.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Как отметил Собянин, в ходе экскурсий участники получат сведения о развитии 3D-технологий, узнают о развитии цифровой реальности, измерят размеры наночастиц, научатся программированию, а также увидят изнутри работу аэропорта Шереметьево.

Мастер-классы, мероприятия культурного и научного характера организованы представителями столичного бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что разработана специальная экскурсионная программа к 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры.