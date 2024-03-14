Создана экскурсия в Московский академический театр сатиры
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу театра.
Народная актриса России Алёна Яковлева и Мария Козакова проведут посетителей за кулисы, где они смогут увидеть исторические гримёрки, а также ознакомиться с процессом создания спектаклей.
Также программа включает в себя знакомство с историей и людьми театра.
Ранее сообщалось, что директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок провёл встречу с представителями отрасли культуры Удмуртии.