Создана экскурсия в Московский академический театр сатиры

Разработана специальная экскурсионная программ к 100-летнему юбилею Московского академического театра сатиры.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу театра.

Народная актриса России Алёна Яковлева и Мария Козакова проведут посетителей за кулисы, где они смогут увидеть исторические гримёрки, а также ознакомиться с процессом создания спектаклей.

Также программа включает в себя знакомство с историей и людьми театра.

Ранее сообщалось, что директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок провёл встречу с представителями отрасли культуры Удмуртии.