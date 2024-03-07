Директор Театра Вахтангова встретился с представителями культуры Удмуртии

Директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок провёл встречу с представителями отрасли культуры Удмуртии.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Вместе с работниками Министерства культуры региона, государственных и муниципальных учреждений культуры обсуждались темы театрального менеджмента и развития театрального искусства.

«Встреча прошла очень хорошо. Я старался максимально просто рассказать о нововведениях в отрасли, которые можно внедрить. Я вообще очень люблю встречи с коллегами. Хорошо, когда они берут что-то себе на вооружение. Обмен живыми практиками в мире культуры — очень важно», — заявил Крок.

Следующая встреча запланирована в мае 2024 года во время гастролей Вахтанговского театра.

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