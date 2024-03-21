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Мэр Грайворона Бондарев призвал жителей округа временно уехать из-за обстрелов

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Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям с призывом временно уехать из приграничных населённых пунктов ГО в связи с обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины.
Мэр Грайворона Бондарев призвал жителей округа временно уехать из-за обстрелов
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории», — говорится в сообщении.

По словам Бондарева, Ярославская область готова принять вынужденно покинувших округ граждан.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» ВС России поразили пункты дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе рядом с Белгородской областью.

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