Мэр Грайворона Бондарев призвал жителей округа временно уехать из-за обстрелов

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям с призывом временно уехать из приграничных населённых пунктов ГО в связи с обстрелами со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории», — говорится в сообщении. По словам Бондарева, Ярославская область готова принять вынужденно покинувших округ граждан. Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» ВС России поразили пункты дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе рядом с Белгородской областью.