Мэр Грайворона Бондарев призвал жителей округа временно уехать из-за обстрелов
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории», — говорится в сообщении.
По словам Бондарева, Ярославская область готова принять вынужденно покинувших округ граждан.
Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» ВС России поразили пункты дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе рядом с Белгородской областью.