Сотрудники компаний назвали причины, которые влияют на их деловое общение

Согласно данным исследования, российские сотрудники считают, что рост количества и интенсивности рабочего общения, а также инфошум влияют на их деловое общение.

Так, 64% опрошенных хотели бы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2024 году, 54% намерены общаться на работе больше, чем в 2023 году. А 71% респондентов хотели бы отделить свои рабочие чаты от каналов с инфошумом.

Кроме того, 76% респондентов считают текст приоритетным форматом для получения рабочей информации в 2024 году. 20% высказались за голосовое общение для получения информации от коллег, и 4% — по видео, отмечается в исследовании разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE (есть в распоряжении RT).

В ходе исследования опрошенные сотрудники компаний также отметили, что для общения по работе 57% используют от одного до трёх мессенджеров, 35% — один, 6% — от трёх до пяти, 2% — от пяти до десяти.

«Наше исследование вскрыло один из важных инсайтов для российских корпораций. Сотрудники считают, что качество их рабочих коммуникаций требует улучшения. Топ-менеджерам необходимо понять: деловое общение — это ключевой элемент хорошего настроения и мотивации сотрудников и команд. Сегодня на рынке есть несколько отличных отечественных корпоративных мессенджеров и сервисов для коммуникаций — с удобным интерфейсом, видеозвонками, мобильной версией. Работодатели могут сильно улучшить скорость, атмосферу и безопасность делового общения сотрудников — российские разработчики уже создали нужные IT-продукты», — считает директор по маркетинговым коммуникациям MANGO OFFICE Юлия Савосина.

Исследование было проведено среди 1529 респондентов из всех федеральных округов России.