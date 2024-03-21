В ЯНАО суд рассмотрит дело капитана судна, где из-за нарушений погиб человек
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
В сентябре 2023 года на 135-м км протоки Ванепарод реки Таз при транспортировке баржи капитан буксира допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей.
«При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», — сказано в тексте.
Тело погибшего было найдено спустя две недели. Он был жителем Омска.
Ранее в Челябинской области Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении машиниста, по вине которого произошло столкновение поездов на станции Бердяуш.