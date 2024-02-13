В Челябинской области завели дело по факту столкновения поездов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По версии следствия, вечером 12 февраля 2024 года на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги машинистом поезда допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом», — рассказали в пресс-службе.
Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.
В результате аварии с рельсов сошли тепловоз и 14 вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура.
Восстановить движение по железной дороге удалось 13 февраля.
Ранее сообщалось, что три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья.