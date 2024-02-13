RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области завели дело по факту столкновения поездов

Короткая ссылка
В Челябинской области Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении машиниста, по вине которого произошло столкновение поездов на станции Бердяуш.
В Челябинской области завели дело по факту столкновения поездов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, вечером 12 февраля 2024 года на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги машинистом поезда допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом», — рассказали в пресс-службе.

Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.

В результате аварии с рельсов сошли тепловоз и 14 вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Восстановить движение по железной дороге удалось 13 февраля.

Ранее сообщалось, что три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить