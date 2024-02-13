В Челябинской области завели дело по факту столкновения поездов

В Челябинской области Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении машиниста, по вине которого произошло столкновение поездов на станции Бердяуш.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, вечером 12 февраля 2024 года на железнодорожной станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги машинистом поезда допущен проезд на запрещающий сигнал светофора с последующим столкновением с отправляющимся по второму пути поездом», — рассказали в пресс-службе.

Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови машиниста тепловоза.

В результате аварии с рельсов сошли тепловоз и 14 вагонов, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Восстановить движение по железной дороге удалось 13 февраля.

Ранее сообщалось, что три вагона сошли с путей на ВСЖД в Братском районе Приангарья.