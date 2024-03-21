СК России продолжает контролировать дело об избиении школьницы в Пермском крае

В Пермском крае закрыли уголовное дело об избиении семиклассницы сверстницами в Октябрьском районе. Однако Следственный комитет России контролирует результаты расследования.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о травле со стороны сверстников семиклассницы в Пермском крае», — сказано в тексте.

Дело закрыли ввиду того, что избившие девочку подростки являются несовершеннолетними.

Инцидент произошёл в селе Ишимово Октябрьского района в августе 2023 года. Несколько подростков избили 14-летнюю девочку и сняли издевательства на видео. После этого пострадавшая была доставлена в больницу.