СК России продолжает контролировать дело об избиении школьницы в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«В центральный аппарат СК России будет представлена информация о мерах, принятых по результатам расследования уголовного дела о травле со стороны сверстников семиклассницы в Пермском крае», — сказано в тексте.
Дело закрыли ввиду того, что избившие девочку подростки являются несовершеннолетними.
Инцидент произошёл в селе Ишимово Октябрьского района в августе 2023 года. Несколько подростков избили 14-летнюю девочку и сняли издевательства на видео. После этого пострадавшая была доставлена в больницу.