В Пермском крае прокуратура проводит проверку по факту избиения школьницы

В Пермском крае прокуратура начала проверку по факту избиения школьницы сверстниками.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Прокуратура Октябрьского округа организовала проверку по факту конфликта между несовершеннолетними. В ходе надзорных мероприятий будут проанализированы причины и условия совершения деяния, дана оценка действиям (бездействию) субъектов профилактики», — заявили в прокуратуре.

По данным СМИ, девочки-подростки жестоко избили сверстницу, записали это на видео, а позже стали показывать запись знакомым.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по проверке по факту избиения девочки.