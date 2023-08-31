В Пермском крае прокуратура проводит проверку по факту избиения школьницы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«Прокуратура Октябрьского округа организовала проверку по факту конфликта между несовершеннолетними. В ходе надзорных мероприятий будут проанализированы причины и условия совершения деяния, дана оценка действиям (бездействию) субъектов профилактики», — заявили в прокуратуре.
По данным СМИ, девочки-подростки жестоко избили сверстницу, записали это на видео, а позже стали показывать запись знакомым.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по проверке по факту избиения девочки.