Союз отцов предложил расширить список многодетных, подпадающих под налоговый вычет

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT отметил, что некоторые категории многодетных семей очень часто не подпадают под льготные выплаты или налоговые освобождения.

По словам собеседника RT, следует рассмотреть те многодетные семьи, которые не могут воспользоваться 13%-ным вычетом.

Он также обратил внимание на то, что в крупных городах нынешнего вычета может быть недостаточно из-за высокой стоимости жилплощади.

«Многодетные семьи приобретают большие площади. Поэтому любой разговор, который касается льгот для многодетных семей и налогов, он актуален. Важно подходить к актуальности этого вопроса со всесторонней экспертностью», — заключил Солёнов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей.

Подробнее — в материале RT.