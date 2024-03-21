Союз отцов предложил расширить список многодетных, подпадающих под налоговый вычет
- РИА Новости
По словам собеседника RT, следует рассмотреть те многодетные семьи, которые не могут воспользоваться 13%-ным вычетом.
Он также обратил внимание на то, что в крупных городах нынешнего вычета может быть недостаточно из-за высокой стоимости жилплощади.
«Многодетные семьи приобретают большие площади. Поэтому любой разговор, который касается льгот для многодетных семей и налогов, он актуален. Важно подходить к актуальности этого вопроса со всесторонней экспертностью», — заключил Солёнов.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил двукратно увеличить суммы налогового вычета за приобретение жилья для многодетных семей.
Подробнее — в материале RT.