«Известия»: в России для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП

В России для блогеров могут ввести отдельное наказание в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, пишет газета «Известия».

© РИА Новости / Антон Денисов

По данным издания, новые меры регулирования сферы блогерства обсудят в ходе первого заседания рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса в четверг, 21 марта. Отмечается, что новые инициативы предполагают добавление в КоАП статьи о предоставлении информационных услуг лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения российских артистов.