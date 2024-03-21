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«Известия»: в России для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП

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В России для блогеров могут ввести отдельное наказание в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях, пишет газета «Известия».
«Известия»: в России для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП
  • © РИА Новости / Антон Денисов

По данным издания, новые меры регулирования сферы блогерства обсудят в ходе первого заседания рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса в четверг, 21 марта.

Отмечается, что новые инициативы предполагают добавление в КоАП статьи о предоставлении информационных услуг лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT призвал разработать свод правил поведения российских артистов.

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