На Камчатке завели дело после схода лавины на 11 человек
Сообщается, что дело было заведено в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, который возглавлял туристическую группу.
Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Ранее сообщалось, что пурга мешает эвакуировать выживших после схода лавины туристов.
Позже стало известно, что туристы с Камчатки будут эвакуированы вертолётом Ми-8.