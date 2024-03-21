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На Камчатке завели дело после схода лавины на 11 человек

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Следственный комитет России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело после схода лавины на 11 человек, говорится в заявлении СУ СК по региону.

Сообщается, что дело было заведено в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, который возглавлял туристическую группу.

Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что пурга мешает эвакуировать выживших после схода лавины туристов.

Позже стало известно, что туристы с Камчатки будут эвакуированы вертолётом Ми-8.

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