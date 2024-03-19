Правительство Камчатки: пурга мешает эвакуировать выживших после схода лавины туристов
Об этом сообщил в пресс-службе правительства Камчатского края.
По предварительной информации, выжившие туристы серьёзных физических травм не получили.
«После того как пурга утихнет, они будут доставлены в ближайший населённый пункт», — передаёт РИА Новости.
Ранее было найдено тело одного из туристов, попавших под лавину на Камчатке.
Позже спасатели МЧС России нашли второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке, без чувств.