Правительство Камчатки: пурга мешает эвакуировать выживших после схода лавины туристов

Пурга на Камчатке не позволяет спасателям эвакуировать выживших после схода лавины туристов и тела погибших в населённый пункт.

Об этом сообщил в пресс-службе правительства Камчатского края.

По предварительной информации, выжившие туристы серьёзных физических травм не получили.

«После того как пурга утихнет, они будут доставлены в ближайший населённый пункт», — передаёт РИА Новости.

Ранее было найдено тело одного из туристов, попавших под лавину на Камчатке.

Позже спасатели МЧС России нашли второго туриста, попавшего под лавину на Камчатке, без чувств.