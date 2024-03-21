RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: осуждённого в Краснодаре мужчину лишили гражданства за фейки об армии

Короткая ссылка
Мужчину, который в 2023 году в Краснодаре был осуждён за фейки о Вооружённых силах России, лишили приобретённого российского гражданства. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что речь идёт об уроженце Молдавии Александре Сомрякове.

Согласно данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, в июле 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал Сомрякова виновным, назначив ему шесть лет колонии общего режима.

Как было установлено, мужчина в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в социальной сети недостоверное сообщение о ВС России.

В суде он признал вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить