ТАСС: осуждённого в Краснодаре мужчину лишили гражданства за фейки об армии
Ранее в СМИ появилась информация, что речь идёт об уроженце Молдавии Александре Сомрякове.
Согласно данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, в июле 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал Сомрякова виновным, назначив ему шесть лет колонии общего режима.
Как было установлено, мужчина в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в социальной сети недостоверное сообщение о ВС России.
В суде он признал вину.