ТАСС: осуждённого в Краснодаре мужчину лишили гражданства за фейки об армии

Мужчину, который в 2023 году в Краснодаре был осуждён за фейки о Вооружённых силах России, лишили приобретённого российского гражданства. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что речь идёт об уроженце Молдавии Александре Сомрякове. Согласно данным объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, в июле 2023 года Первомайский районный суд Краснодара признал Сомрякова виновным, назначив ему шесть лет колонии общего режима. Как было установлено, мужчина в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в социальной сети недостоверное сообщение о ВС России. В суде он признал вину.