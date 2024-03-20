Мэр Белгорода сообщил о дополнительной закупке 100 защитных модулей
- РИА Новости
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Он отметил, что заявку на изготовление конструкций уже передали производителю, поставка защитных модулей ожидается в течение 20 дней. Они будут устанавливаться по мере изготовления.
«Сегодняшний трагический случай показал, что решение об укреплении остановок общественного транспорта и других локаций с наибольшей проходимостью — верное и своевременное. Людям удалось спрятаться в модульное сооружение», — написал Демидов в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск пострадал подросток.