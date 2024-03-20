Мэр Белгорода сообщил о дополнительной закупке 100 защитных модулей

Власти Белгорода закупят дополнительно 100 защитных модулей, которые будут установлены в общественных местах, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Он отметил, что заявку на изготовление конструкций уже передали производителю, поставка защитных модулей ожидается в течение 20 дней. Они будут устанавливаться по мере изготовления.

«Сегодняшний трагический случай показал, что решение об укреплении остановок общественного транспорта и других локаций с наибольшей проходимостью — верное и своевременное. Людям удалось спрятаться в модульное сооружение», — написал Демидов в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск пострадал подросток.