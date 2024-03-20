Минцифры: снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких IT-компаний

Снятие моратория на антимонопольные проверки IT-компаний затронет лишь крайне маленький состав участников рынка. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В ведомстве объяснили, что изменение касается в первую очередь статьи 10.1 Федерального закона «О конкуренции», которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой.

«К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников IT-рынка, так как организация должна обладать цифровой платформой, доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке, выручка должна быть свыше 2 млрд рублей», — указали в министерстве.

В Минцифры добавили, что мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, включая и те, что проводятся по линии соблюдения антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний.