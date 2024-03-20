RT в Telegram
Подпишись

Минцифры: снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких IT-компаний

Короткая ссылка
Снятие моратория на антимонопольные проверки IT-компаний затронет лишь крайне маленький состав участников рынка. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Минцифры: снятие моратория на проверки коснётся лишь нескольких IT-компаний
  • Gettyimages.ru

В ведомстве объяснили, что изменение касается в первую очередь статьи 10.1 Федерального закона «О конкуренции», которая предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, владеющих цифровой платформой.

«К таким цифровым платформам относится крайне маленький состав участников IT-рынка, так как организация должна обладать цифровой платформой, доля сделок между покупателем и продавцом должна быть более 35% от всех транзакций на данном рынке, выручка должна быть свыше 2 млрд рублей», — указали в министерстве.

В Минцифры добавили, что мораторий продолжит действовать в отношении всех плановых проверок, включая и те, что проводятся по линии соблюдения антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить