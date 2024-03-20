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Кабмин России отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

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Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.
Кабмин России отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
  • РИА Новости

Отмечается, что исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, а также защитить права и интересы малого и среднего бизнеса.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением изменить правила аккредитации IT-компаний и начать проверять их на иностранное участие.

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