Кабмин России отменил мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Отмечается, что исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT-компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, а также защитить права и интересы малого и среднего бизнеса.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с предложением изменить правила аккредитации IT-компаний и начать проверять их на иностранное участие.