Исследование: 40% россиян не знают наизусть ни одного номера близких
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на своё исследование, проведённое в соцсетях и мессенджерах.
По словам 5% респондентов, они не привыкли полагаться на гаджеты или свою память, поэтому наиболее важные контакты у них записаны на бумажке.
Как рассказали 9% участников опроса, они помнят не менее десяти телефонных номеров близких.
Ранее эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях Павел Шашлов дал рекомендации, как начинать день без сёрфинга в мобильном телефоне, чтобы не чувствовать себя усталым.