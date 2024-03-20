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Исследование: 40% россиян не знают наизусть ни одного номера близких

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Новое исследование показало, что 40% россиян не знают наизусть ни одного номера телефона, кроме собственного. Ещё 44% утверждают, что помнят два — три контакта самых близких людей.
Исследование: 40% россиян не знают наизусть ни одного номера близких
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на своё исследование, проведённое в соцсетях и мессенджерах.

По словам 5% респондентов, они не привыкли полагаться на гаджеты или свою память, поэтому наиболее важные контакты у них записаны на бумажке.

Как рассказали 9% участников опроса, они помнят не менее десяти телефонных номеров близких.

Ранее эксперт по PR и коммуникациям, специалист по трафику в соцсетях Павел Шашлов дал рекомендации, как начинать день без сёрфинга в мобильном телефоне, чтобы не чувствовать себя усталым.

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