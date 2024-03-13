Специалист Шашлов посоветовал отказаться от смартфона по утрам
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«Чтобы не испытывать таких ощущений, рекомендую после того, как отключаешь будильник, вставать с постели и начинать новый день без телефона в руках. Ведь утро — это тоже ваше пространство, которое можно сделать комфортным и провести наедине с собой, с семьёй, а не грузить себя информацией с самого пробуждения», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
Как отметил специалист, необходимо определить в доме места, свободные от телефона.
Также, по словам Шашлова, стоит удалить ненужные приложения с экрана телефона, чтобы избежать импульсивных покупок.
«После удаления ненужных приложений зайдите в настройки смартфона в раздел «Уведомления» и выключите у оставшихся приложений возможность присылать вам оповещения, только если это не какое-то важное приложение типа банка», — заключил эксперт.
Ранее эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал, как безопасно заряжать смартфоны.