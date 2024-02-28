Специалист Синяков дал советы по безопасной зарядке смартфонов
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В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что относительно безопасным использование электронных устройств остаётся при соблюдении техники безопасности.
По словам Синякова, важно прекратить эксплуатацию зарядных устройств и проводов, если они получили существенные повреждения.
«Перемотанный провод — это плохо с любой точки зрения. В нём легко может произойти замыкание, приводящее к воспламенению аккумулятора», — предупредил он.
Ранее генеральный директор агентства «ИНФОЛайн-аналитика» Михаил Бурмистров в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что доля китайских смартфонов на российском рынке будет расти.