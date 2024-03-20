В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
Инцидент произошёл в городе Шахунье.
«С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Ранее мэр города Березники Пермского края Алексей Казаченко отреагировал на сообщение о гибели женщины, на которую упала глыба льда. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.