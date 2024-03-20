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В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи

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Двое детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в Нижегородской области.
В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Инцидент произошёл в городе Шахунье. 

«С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Березники Пермского края Алексей Казаченко отреагировал на сообщение о гибели женщины, на которую упала глыба льда. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.

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