В Нижегородской области госпитализировали двоих детей после падения наледи

Двое детей госпитализированы после падения на них наледи с крыши дома в Нижегородской области.

Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Инцидент произошёл в городе Шахунье.

«С полученными травмами они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее мэр города Березники Пермского края Алексей Казаченко отреагировал на сообщение о гибели женщины, на которую упала глыба льда. Он поручил проверить факты нарушений при уборке снега с крыш, которые фиксировались в городе за зиму.