В Омске открыли новый корпус ОмГУ имени Фёдора Достоевского

Новый 12-этажный корпус Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского открылся 20 марта.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В здании разместятся юридический факультет, центр делового образования, ректорат, учёный совет, приёмная комиссия, музей археологии и этнографии, центр Ф.М. Достоевского, музей истории учреждения высшего образования.

«Классический университет обладает уникальным интеллектуальным научным потенциалом. С Омским государственным университетом мы уже нашли тему для будущей Передовой инженерной школы — химия и искусственный интеллект», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В торжественном открытии корпуса ОмГУ участвовал также министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ранее сообщалось, что Минобразования Московской области договорилось о сотрудничестве с РУДН.