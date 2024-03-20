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В Омске открыли новый корпус ОмГУ имени Фёдора Достоевского

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Новый 12-этажный корпус Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского открылся 20 марта.
В Омске открыли новый корпус ОмГУ имени Фёдора Достоевского
  • © omskportal.ru

Об этом сообщает gorod55.ru.

В здании разместятся юридический факультет, центр делового образования, ректорат, учёный совет, приёмная комиссия, музей археологии и этнографии, центр Ф.М. Достоевского, музей истории учреждения высшего образования.

«Классический университет обладает уникальным интеллектуальным научным потенциалом. С Омским государственным университетом мы уже нашли тему для будущей Передовой инженерной школы — химия и искусственный интеллект», — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В торжественном открытии корпуса ОмГУ участвовал также министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ранее сообщалось, что Минобразования Московской области договорилось о сотрудничестве с РУДН.

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