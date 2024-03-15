Минобразования Подмосковья договорилось о сотрудничестве с РУДН
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
«Социальная инфраструктура в Подмосковье интенсивно растёт, ежегодно мы открываем около 40 новых школ. Для развития образования в регион необходимо привлекать лучших специалистов, поэтому сотрудничество с ведущими вузами страны — один из наших приоритетов», — сказал Бронштейн.
Регион уже сотрудничает с такими вузами, как Государственный университет просвещения, МПГУ и МГПУ.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы построят образовательный комплекс.