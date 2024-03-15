Минобразования Подмосковья договорилось о сотрудничестве с РУДН

Министр образования Московской области Илья Бронштейн посетил Российский университет дружбы народов (РУДН) для подписания договора о сотрудничестве с ректором вуза Олегом Ястребовым.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«Социальная инфраструктура в Подмосковье интенсивно растёт, ежегодно мы открываем около 40 новых школ. Для развития образования в регион необходимо привлекать лучших специалистов, поэтому сотрудничество с ведущими вузами страны — один из наших приоритетов», — сказал Бронштейн.

Регион уже сотрудничает с такими вузами, как Государственный университет просвещения, МПГУ и МГПУ.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы построят образовательный комплекс.