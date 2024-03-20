Оборот предприятий малого бизнеса Петербурга вырос на 21%

Предприятия малого бизнеса Санкт-Петербурга увеличили в 2023 году оборот на 21%.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на данные Петростата.

Общий оборот предприятий составил 3,6 трлн рублей.

В статистике учитывались компании с численностью сотрудников 16—100 человек, а также с годовым доходом 120—800 млн рублей.

В настоящее время в малом бизнесе Санкт-Петербурга занято более 400 тыс. человек, что соответствует 12% от общего количества жителей трудоспособного возраста.

Ранее сообщалось, что количество представителей малого бизнеса выросло в Подмосковье на 8500 с начала года.