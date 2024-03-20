Автоэксперт Кадаков заявил, что машину не стоит считать инвестицией
- Gettyimages.ru
- © Don Mason
«Покупка автомобиля вообще не инвестиция. Новую машину за деньги с продаж тоже не купишь… Этого понимания потери перепродажной стоимости сейчас нет», — сказал он в беседе с ОТР.
Что касается китайских автомобилей, то эксперт отметил, что перепродать их не проблема — они только начинают выходить на рынок.
«Но человек не знает, за сколько продаст эти машины через три или четыре года», — добавил Кадаков.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.