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Автоэксперт Кадаков заявил, что машину не стоит считать инвестицией

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выразил мнение, что машину не стоит считать инвестицией.
Автоэксперт Кадаков заявил, что машину не стоит считать инвестицией
  • Gettyimages.ru
  • © Don Mason

«Покупка автомобиля вообще не инвестиция. Новую машину за деньги с продаж тоже не купишь… Этого понимания потери перепродажной стоимости сейчас нет», — сказал он в беседе с ОТР.

Что касается китайских автомобилей, то эксперт отметил, что перепродать их не проблема — они только начинают выходить на рынок.

«Но человек не знает, за сколько продаст эти машины через три или четыре года», — добавил Кадаков.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

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