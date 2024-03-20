Автоэксперт Кадаков заявил, что машину не стоит считать инвестицией

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков выразил мнение, что машину не стоит считать инвестицией.

«Покупка автомобиля вообще не инвестиция. Новую машину за деньги с продаж тоже не купишь… Этого понимания потери перепродажной стоимости сейчас нет», — сказал он в беседе с ОТР.

Что касается китайских автомобилей, то эксперт отметил, что перепродать их не проблема — они только начинают выходить на рынок.

«Но человек не знает, за сколько продаст эти машины через три или четыре года», — добавил Кадаков.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.