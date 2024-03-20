Замминистра Илюшникова: благотворители смогут получить налоговый вычет в упрощённом порядке

Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова заявила, что получить налоговый вычет в упрощённом порядке смогут благотворители, перечисляющие пожертвования социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).

«Сейчас мы прорабатываем возможность получения социального налогового вычета на благотворительность в упрощённом порядке», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

В настоящее время вычет по упрощённой схеме можно оформить, к примеру, за медицинские услуги, занятия спортом или образование.

«В этом году мы планируем внести в этот перечень пожертвование социально ориентированным некоммерческим организациям, состоящим в реестре СОНКО Минэкономразвития России», — добавила замминистра.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области, используя налоговый вычет за 2023 год, смогли вернуть себе из бюджета в общей сложности 9,5 млрд рублей.