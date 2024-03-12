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Челябинцы оформили налоговый вычет в размере 9,5 млрд рублей за 2023 год

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Жители Челябинской области, используя налоговый вычет за 2023 год, смогли вернуть себе из бюджета в общей сложности 9,5 млрд рублей.

«Наиболее востребованными среди налогоплательщиков являются социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, физкультурно-оздоровительные услуги», — цитирует URA.RU сообщение пресс-службы УФНС по региону.

В ведомстве также акцентировали внимание на том, что размеры предоставляемых гражданам социальных налоговых вычетов по НДФЛ были увеличены.

Ранее юрист Оксана Бондаревич рассказала, какие документы нужны для оформления налогового вычета.

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