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Юрист Бондаревич рассказала о документах для получения налогового вычета

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Юрист Оксана Бондаревич рассказала, какие документы нужны для оформления налогового вычета.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что прежде всего потребуются паспорт, справка с работы по форме 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ.

«Если банк, в котором обслуживается гражданин, подключён к системе информационного обмена с Федеральной налоговой службой, то заполнять 3-НДФЛ не нужно. Кроме того, обязательно предоставляется заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов — куда переводить деньги», — уточнила эксперт.

Остальной пакет документов на каждый вид вычета различается, но важно, чтобы налогоплательщик мог документально подтвердить расходы.

Например, для оформления вычета за лечение понадобится договор с медучреждением на оказание услуг, копия лицензии клиники, справка об оплате с кодом 1.

Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что при покупке или строительстве жилья можно претендовать на налоговый вычет — 13% от цены квартиры, но сама стоимость в таком случае ограничивается 2 млн рублей.

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