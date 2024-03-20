В МЧС назвали сложной ситуацию на руднике «Пионер» в Приамурье
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По его словам, прозвучавшим в ходе оперативного совещания, будут приняты все меры для поиска и спасения людей.
«Важный вопрос — безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте», — приводятся слова Супруновского в Telegram-канале ведомства.
В сообщении также отмечается, что к работам на месте завала приступили ещё 30 сотрудников МЧС России.
Ранее сообщалось, что к вероятному месту нахождения горняков на руднике «Пионер» пробурят две скважины.