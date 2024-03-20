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В МЧС назвали сложной ситуацию на руднике «Пионер» в Приамурье

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Ситуация на руднике «Пионер» в Амурской области, где в результате обрушения горных пород оказались заблокированными 13 горняков, сложная. Такую оценку ей дал заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский.
В МЧС назвали сложной ситуацию на руднике «Пионер» в Приамурье
  • © 28.mchs.gov.ru

По его словам, прозвучавшим в ходе оперативного совещания, будут приняты все меры для поиска и спасения людей.

«Важный вопрос — безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте», — приводятся слова Супруновского в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также отмечается, что к работам на месте завала приступили ещё 30 сотрудников МЧС России.

Ранее сообщалось, что к вероятному месту нахождения горняков на руднике «Пионер» пробурят две скважины.

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