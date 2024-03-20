В Ижевске утвердили документацию на продление проспекта Калашникова
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте городской администрации. Документ подписан главой Ижевска Дмитрием Чистяковым.
В документации содержится проект планировки, положение о размещении линейных объектов, проект межевания территории. Их разработало МУП «Архитектурно-планировочное бюро», передаёт izhlife.ru.
Ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым заявили о предстоящем благоустройстве семи общественных территорий до сентября 2024 года.