В Ижевске утвердили документацию на продление проспекта Калашникова

В Ижевске утверждена документация по планировке территории для строительства участка проспекта Калашникова от улицы Бабушкина до улицы 40 лет Победы.

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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте городской администрации. Документ подписан главой Ижевска Дмитрием Чистяковым. В документации содержится проект планировки, положение о размещении линейных объектов, проект межевания территории. Их разработало МУП «Архитектурно-планировочное бюро», передаёт izhlife.ru. Ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым заявили о предстоящем благоустройстве семи общественных территорий до сентября 2024 года.