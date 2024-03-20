Специалист Лукин дал советы по выбору между новым и вторичным жильём

Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин рассказал, что нужно учитывать при выборе между новым и вторичным жильём.

«Когда выбираете между новым и вторичным домом, учтите, что новое жильё зачастую имеет более привлекательный вид и оснащено современными технологиями, что увеличивает его стоимость и ликвидность. Также вторичное жильё может обладать скрытыми проблемами, такими как состояние инженерных коммуникаций или крыши, — это грядущие расходы на ремонт», — заявил он в беседе с Life.ru.

Также рекомендуется принимать во внимание расположение объекта, наличие инфраструктуры и потенциал для инвестиций.

Кроме того, если интересует выгода в настоящий момент, то покупка вторичного жилья может оказаться более интересным вариантом.

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