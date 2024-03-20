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Специалист Тумин рассказал о плюсах нового и вторичного жилья

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Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал о преимуществах и недостатках нового и вторичного жилья.
Специалист Тумин рассказал о плюсах нового и вторичного жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

В беседе с Life.ru эксперт заявил, что в современных зданиях более комфортные планировки, также проще отремонтировать квартиры «под себя».

«Новостройку будет проще продать, если по каким-то причинам собственник решит сменить жильё. Не стоит забывать и про ипотеку», — отметил Тумин.

Что касается недостатков, то, по словам специалиста, новый ЖК может быть расположен далеко от центра города.

Если говорить о жилье на вторичном рынке, то, помимо меньшей стоимости, оно выигрывает расположением — можно найти квартиру именно в том районе, где хочет покупатель.

«Кроме того, заселиться можно буквально сразу после оформления собственности. И если вы не хотите делать ремонт, а квартира в приличном состоянии, это также несомненный плюс», — пояснил Тумин.

Среди недостатков — состояние самого жилья и инфраструктуры.

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