RT в Telegram
Подпишись

Песков: Россия не намерена ни перед кем оправдываться по поводу выборов

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ни перед кем оправдываться по поводу прошедших выборов президента.
Песков: Россия не намерена ни перед кем оправдываться по поводу выборов
  • РИА Новости

«Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы, смогли наблюдать за процессом воочию и получили всю необходимую информацию. Мы не собираемся ни перед кем оправдываться», — сказал он Newsweek.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сожалеет об отсутствии на президентских выборах в России наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

При этом глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов отметил, что нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, зафиксировано не было.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить