Песков: Россия не намерена ни перед кем оправдываться по поводу выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ни перед кем оправдываться по поводу прошедших выборов президента.

«Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы, смогли наблюдать за процессом воочию и получили всю необходимую информацию. Мы не собираемся ни перед кем оправдываться», — сказал он Newsweek.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сожалеет об отсутствии на президентских выборах в России наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

При этом глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов отметил, что нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, зафиксировано не было.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко назвал ошеломляющим результат Путина на президентских выборах в России.