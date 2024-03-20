RT: Кологривого поместили в спецприёмник после дебоша в баре Новосибирска

Российского актёра Никиту Кологривого поместили в спецприёмник до решения суда после дебоша в одном из баров Новосибирска.

Об этом RT сообщили в МВД России по Новосибирской области.



Ближайшую ночь актёр проведёт там. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.

В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.