RT: Кологривого поместили в спецприёмник после дебоша в баре Новосибирска
- РИА Новости
Об этом RT сообщили в МВД России по Новосибирской области.
Ближайшую ночь актёр проведёт там. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.
Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.
В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.