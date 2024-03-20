Шойгу анонсировал создание двух армий и 30 соединений в России в 2024 году
- РИА Новости
«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», — цитирует его ТАСС.
Министр отметил, что модернизация армии продолжится соразмерно возникающим угрозам военной безопасности России.
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, которые применяются в зоне спецоперации.