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Шойгу анонсировал создание двух армий и 30 соединений в России в 2024 году

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал создание в нынешнем году двух общевойсковых армий и 30 соединений в стране.
Шойгу анонсировал создание двух армий и 30 соединений в России в 2024 году
  • РИА Новости

«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что модернизация армии продолжится соразмерно возникающим угрозам военной безопасности России.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, которые применяются в зоне спецоперации.

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