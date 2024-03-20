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Педагог Евстратова рассказала о пользе игр в изучении английского языка

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Руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng Марина Евстратова рекомендовала использовать игры при изучении английского языка.
Педагог Евстратова рассказала о пользе игр в изучении английского языка
  • Gettyimages.ru

«Для самых азартных могут помочь игры на английском языке. Представьте: вы вот-вот соедините Сараево и Варшаву в Ticket to ride или займёте Железный трон в «Игре престолов». О каком языковом барьере может идти речь в такой момент? Ещё отлично развязывает язык «Мафия». Представьте: город заснул, одного из жителей убрали, но врач его спас — тут совсем не хочется сдерживать эмоции», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист посоветовала при изучении английского языка не стесняться и разговаривать на нём с детьми, родственниками и друзьями.

Кроме того, хороший вариант для тренировки речи — просмотр фильмов.

«Услышали в кино необычное выражение? Запоминайте и старайтесь чаще использовать в жизни — даже если говорите с самим собой», — сказала педагог.

Ранее преподаватель английского языка, эксперт по подготовке к ЕГЭ в Skysmart Софья Костюкова рассказала, как выбрать грамотного специалиста по подготовке к выпускным школьным экзаменам.

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