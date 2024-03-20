Ещё два студенческих общежития Москвы подключили к городскому Wi-Fi

Доступ к городскому Wi-Fi появился в общежитиях Московского государственного института международных отношений и Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В настоящее время беспроводной интернет доступен в 180 зданиях общежитий 38 московских университетов, заявил замглавы Департамента информационных технологий столицы Дмитрий Головин.

Он также отметил, что скорость подключения во многих зданиях составляет не менее десяти мегабит в секунду.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приоритетных задачах столичного образования в 2024 году.