RT: Кологривому грозит арест на 15 суток и штраф за дебош в баре Новосибирска

Российскому актёру Никите Кологривому грозит арест сроком до 15 суток и штраф в размере до 1 тыс. рублей, если его привлекут по статье о мелком хулиганстве за дебош в баре Новосибирска.

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Кологривого уже допросили, он по-прежнему находится в Центральном отделении полиции Новосибирска.

Решается вопрос о передаче документов в суд.

Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.

В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.