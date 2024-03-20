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RT: Кологривому грозит арест на 15 суток и штраф за дебош в баре Новосибирска

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Российскому актёру Никите Кологривому грозит арест сроком до 15 суток и штраф в размере до 1 тыс. рублей, если его привлекут по статье о мелком хулиганстве за дебош в баре Новосибирска.
RT: Кологривому грозит арест на 15 суток и штраф за дебош в баре Новосибирска
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Кологривого уже допросили, он по-прежнему находится в Центральном отделении полиции Новосибирска.

Решается вопрос о передаче документов в суд.

Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.

В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.

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