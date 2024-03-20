RT: Кологривому грозит арест на 15 суток и штраф за дебош в баре Новосибирска
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Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Кологривого уже допросили, он по-прежнему находится в Центральном отделении полиции Новосибирска.
Решается вопрос о передаче документов в суд.
Ранее агент Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.
В баре рассказали RT, что Кологривый снимал с себя одежду, бросался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.