Школа RT и aRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента в арт-кластере «Таврида»

Школа RT и платформа аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента и документального кино в Академии творческих индустрий «Меганом». Курс пройдёт 9—15 июня в арт-кластере «Таврида» в Крыму.

Спикерами программы выступят руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева, директор проектов Агентства стратегических инициатив Иван Сурвилло, режиссёры документального телеканала RTDoc Артём Сомов и Клим Поплавский и руководитель службы выпуска RT Мария Зелеранская.

Участники курса научатся делать видеоконтент в разных жанрах — от ролика для соцсетей до документального кино.

«В нашей мастерской мы будем не только делиться опытом, но и покажем наглядно, как работать с видео. Вместе с участниками будем придумывать, снимать и монтировать контент», — отметила руководитель службы образовательных проектов телеканала RT Анна Ковтунова.

Для участия необходимо пройти регистрацию и выполнить творческое задание. Узнать подробности о программе и зарегистрироваться можно здесь.

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