Ruptly стало официальным видеоагентством Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года

Первое российское агентство видеоновостей Ruptly стало официальным видеоагентством Всемирного фестиваля молодежи 2024, который пройдёт на федеральной территории «Сириус» (Сочи) с 1 по 7 марта.

Ruptly обеспечит запись и распространение новостных сюжетов и прямых трансляций событий фестиваля с переводом на разные языки, которое будет осуществляться через специальную платформу.

Помимо этого видеоагентство предоставит студию для записи интервью, индивидуальные позиции для прямых включений и записи стендапов, среди которых есть точка с панорамным видом на площадку ВФМ-2024.

В мероприятии примут участие 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из 180 стран мира в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства, благотворительности, спорта и общественной жизни.

Впервые в истории фестивального движения возможность стать частью ВФМ-2024 получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

«Мы рады быть официальным видеоагентством фестиваля. Этот статус предполагает полное сопровождение российских и зарубежных СМИ. Мы будем предоставлять любые видео в любом формате по запросу СМИ, предлагать наши англоязычные съемочные группы, оказывать услуги монтажа. На площадке Фестиваля будет работать студия Ruptly, где журналисты смогут записать интервью, стендап или смонтировать готовый сюжет. Мы знаем свою работу и оказываем услуги по сопровождению масштабных мероприятий не первый раз. У нас уникальная клиентская служба, которая позволяет делать это максимально успешно», — отметила руководитель Ruptly в России и СНГ Индира Жарова.

По данным организаторов, на ВМФ-2024 подали в шесть раз больше заявок, чем на предыдущий фестиваль, проходивший в 2017 году в Москве.

Общее количество гостей Всемирного фестиваля молодежи 2024 составит более 90 тысяч человек.